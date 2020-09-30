Главный разведчик России обвиняет ЦРУ и Пентагон в причастности к протестам в Беларуси

Фото: РБК
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Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что инструкторы ЦРУ и Пентагона участвуют в подготовке протестов в Беларуси. По его словам, «США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси». Об этом сообщает пресс-бюро СВР РФ.

«Борцы за обновленную Беларусь» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО».

В частности, он заявил, что «Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов».

Также он считает, что США стремятся втянуть католические общины Беларуси в акции протеста против самопровозглашенной власти Александра Лукашенко.

По словам Нарышкина, российская разведка располагает данными о подготовке резонансной провокации в Беларуси.

«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен, или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ (Римско-католической церкви).

Это расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах».

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Александр Лукашенко католические общины Беларуси Пентагон протесты в Беларуси Сергей Нарышкин ЦРУ
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