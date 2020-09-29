МИД: Беларусь приняла ответные меры на санкции стран Балтии

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Беларусь приняла ответные меры на санкции со стороны Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

«Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», — заявил представитель МИД.

Он рассказал, что белорусская сторона составила свои санкционные списки по Литве, Латвии и Эстонии. В них внесли примерно по 100 чиновников из каждой страны, им теперь запрещен въезд в Беларусь.

Как сообщалось, 25 сентября на основании решения Кабинета министров, а также после переговоров с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение ввести бессрочный запрет на въезд 101 должностного лица Беларуси в Латвию.

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Анатолий Глаз ответные санкции страны Балтии
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