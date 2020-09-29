Тихановская: белорусский народ выступает за проведение новых выборов в этом году

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложила провести переговоры об организации новых президентских выборов в республике на платформе ОБСЕ.

«Светлана Тихановская заявила, что белорусский народ выступает за проведение новых выборов в этом году. Именно выборы должны быть темой международных переговоров, и ОБСЕ — лучшая платформа для таких переговоров», — говорится в Telegram-канале пресс-службы Тихановской.

При этом лидер белорусской оппозиции готова вести диалог об урегулировании ситуации в Беларуси со всеми сторонами, в том числе с Россией.

После встречи с французским президентом Тихановская заявила, что Макрон поддерживает белорусский народ и

пообещал помощь в посредничестве для решения кризиса в Беларуси.

Кроме, того, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Литвы Гитанас Науседа выступили за скорейшее введение санкций ЕС против Беларуси. Французский лидер также заявил, что Лукашенко должен покинуть пост президента.

Между тем, Лукашенко посоветовал Макрону покинуть свой пост в ответ на протесты «желтых жилетов» в его стране.

«Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», — заявил Лукашенко.

Напомним, что церемония инаугурации Александра Лукашенко прошла 23 сентября во Дворце Независимости.

Позже руководство нескольких европейских стран не признало легитимность Александра Лукашенко и сделало заявление по случаю его инаугурации.

При этом в Министерстве юстиции Беларуси сообщили, что церемония инаугурации президента прошла без нарушений и в полном соответствии закону. А в МИДе заявили, что попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств.