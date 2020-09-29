Кремль о встрече Тихановской и Макрона: Это их право

В мире
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Президент Франции Эммануэль Макрон и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вправе встречаться с кем угодно. Об этом сегодня, 29 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Беларуси», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что «мы уважаем право и его, и ее».

Напомним, что сегодня Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи со Светланой Тихановской заявил о готовности европейцев помочь в посредничестве для решения кризиса в Беларуси. Он также выразил надежду на то, что в ближайшие недели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также возьмется за посредническую миссию в Беларуси.

Кроме того, глава Франции  и президент Литвы Гитанас Науседа выступили за скорейшее введение санкций ЕС против Беларуси.

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