Кремль о встрече Тихановской и Макрона: Это их право

Президент Франции Эммануэль Макрон и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вправе встречаться с кем угодно. Об этом сегодня, 29 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. По-другому мы оценивать это не можем. Это право и президента Франции, и гражданки Беларуси», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что «мы уважаем право и его, и ее».

Напомним, что сегодня Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи со Светланой Тихановской заявил о готовности европейцев помочь в посредничестве для решения кризиса в Беларуси. Он также выразил надежду на то, что в ближайшие недели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также возьмется за посредническую миссию в Беларуси.

Кроме того, глава Франции и президент Литвы Гитанас Науседа выступили за скорейшее введение санкций ЕС против Беларуси.