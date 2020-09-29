Какие бывают кисломолочные закваски и как их использовать

Бактериальные закваски ВИВО – продукт, который заслужено пользуется популярностью у потребителей. С их помощью можно приготовить не только йогурт, но и разнообразную кисломолочную продукцию. Каждый пакетик содержит уникальную комбинацию полезных бактерий, которые превращают обычное молоко в кефир, густую сметану, домашний творог или детский прикорм. Приготовить такую кисломолочку можно дома по проверенным рецептам. Это позволит сэкономить не только время, но и финансы — цена на все виды закваски Vivo остается доступной, а купить продукцию можно в магазине или аптеке.

Йогурт на заквасках – кисломолочный продукт номер один

Используя продукцию ВИВО, можно получить легкий питьевой, густой греческий и натуральный домашний йогурт с полезными свойствами:

Большое количество белка и минимум углеводов помогут поддерживать хорошую форму и не набирать лишний вес.

Приятный вкус без излишней кислоты понравится всей семье, включая маленьких детей.

Наличие в составе нескольких штаммов полезных бактерий поможет улучшить пищеварение и предупредить дисбактериоз.

Используя закваски VIVO, можно приготовить живой йогурт, способствующий укреплению иммунитета, выведению токсинов и шлаков, нормализации веса.

Домашний кефир на заквасках и Наринэ — оздоровление и лечение

Диетологи и врачи уделяют много внимания вопросам правильного питания. Кефир относится к напиткам, которые помогают в борьбе с простудными и хроническим заболеваниями. Кефирный грибок в составе заквасок ВИВО подавляет развитие патогенных микроорганизмов, что способствует ускоренному выздоровлению при простудах и ОРВИ. Если же для лечения необходим прием антибиотиков, с первого дня лекарственной терапии желательно добавить в рацион Наринэ. Этот напиток содержит комплекс бактерий и ацидофильную палочку, устойчивую к воздействию антибиотиков. Он рекомендован и при пищевых отравлениях – помогает восстановить микрофлору кишечника, уменьшить боль в животе, диарею, тошноту. Все закваски производителя прошли клинические испытания и не имеют противопоказаний кроме непереносимости молока. В отдельных случаях их можно принимать без заквашивания, о чем имеется упоминание в инструкции.

Домашний творог без лишних хлопот

Магазинный творог — это далеко не всегда натуральный продукт хорошего качества. Для продления срока годности в него добавляют консерванты, а для удешевления — растительные жиры. Гораздо более полезной является домашняя продукция, полученная из свежего молока без добавок. Производитель предлагает проверенный рецепт приготовления, в том числе с использованием мультиварки или йогуртницы. Чтобы получить 500 г творога, достаточно всего одного пакетика закваски, 3 литров молока и 10 минут личного времени. Готовый нежный и сытный творог можно есть в чистом виде и использовать для различных блюд, включая детскую кухню. Наряду с йогуртами и кефиром он станет одной из главных составляющих кисломолочного меню.