Уходит с молотка усадьба Римского-Корсакова в Бездедовичах Витебской области

«Витебскоблимущество» объявило о начале открытого аукциона. В качестве лотов – объекты историко-культурной ценности.

О том, что под Полоцком есть необычная деревня Бездедовичи с уникальными памятниками истории и культуры, «Витебский курьер» рассказывал в прошлом году. Безусловно, главная достопримечательность населенного пункта, расположенного возле автодороги из Полоцка в Браслав, — усадьба Александра Александровича Римского-Корсакова, тверского помещика, свояка великого русского композитора.

Двухэтажный каменный дом был построен сто лет назад. В 30-50-х годах прошлого века здесь размещалась машинно-тракторная станция, а позже – больница. Теперь здание лечебного корпуса Бездедовичской больницы сестринского ухода площадью 800,5 кв. метров уходит с молотка по начальной цене в почти 140 тысяч долларов США (344000 белорусских рублей).

Выставлено на продажу и здание больничного пищеблока, расположенное рядом. Начальная стоимость одноэтажной кирпичной постройки площадью 147 кв. метров 17 тысяч долларов США (45100 белорусских рублей).

На поиск покупателей осталось чуть меньше месяца. Аукцион проведут 26 октября 2020 года в 15.00. Подробности здесь.