Уходит с молотка усадьба Римского-Корсакова в Бездедовичах Витебской области

Фото: Сергей Мартинович
Витебская область
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«Витебскоблимущество» объявило о начале открытого аукциона. В качестве лотов – объекты историко-культурной ценности.

О том, что под Полоцком есть необычная деревня Бездедовичи с уникальными памятниками истории и культуры, «Витебский курьер» рассказывал в прошлом году. Безусловно, главная достопримечательность населенного пункта, расположенного возле автодороги из Полоцка в Браслав, — усадьба Александра Александровича Римского-Корсакова, тверского помещика, свояка великого русского композитора.

Двухэтажный каменный дом был построен сто лет назад. В 30-50-х годах прошлого века здесь размещалась машинно-тракторная станция, а позже – больница. Теперь здание лечебного корпуса Бездедовичской больницы сестринского ухода площадью 800,5 кв. метров уходит с молотка по начальной цене в почти 140 тысяч долларов США (344000 белорусских рублей).

Выставлено на продажу и здание больничного пищеблока, расположенное рядом. Начальная стоимость одноэтажной кирпичной постройки площадью 147 кв. метров 17 тысяч долларов США (45100 белорусских рублей).

Уходит с молотка усадьба Римского-Корсакова в Бездедовичах Витебской области

На поиск покупателей осталось чуть меньше месяца. Аукцион проведут 26 октября 2020 года в 15.00. Подробности здесь.

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