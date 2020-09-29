Игроки ФК «Витебск» выйдут на поле в новой дизайнерской форме

Матч 4 октября они сыграют в одежде, стилизованной идеями суперматизма и пронзившей серые осенние будни ярким принтом.

Как соединить спорт и искусство и достичь прекрасного результата, знают в Витебске. Тем более, что в 2020 году представители спортивной и художественной среды отмечают сразу три юбилейные даты: 100-летие художественного объединения УНОВИС, 60-летие футбольного клуба «Витебск» и 130-летие выдающегося художника и архитектора Эль Лисицкого, входившего в состав витебского УНОВИСа.

В связи с этими событиями в рамках совместного сотрудничества Центра белорусско-еврейского культурного наследия, компании «Ничего Обычного» при поддержке Музея истории ВНХУ и ФК «Витебск» родилась идея обновления спортивной формы игроков.

В основу дизайнерской разработки Владимира Горза лег знаменитый пропагандистский плакат Эль Лисицкого «Клином красным бей белых!», впервые изданный в Витебске ровно сто лет назад.

Автором имиджевой фотосессии спортсменов стала Дарья Еремеева, обладательница премии «Лучший профессиональный европейский фотограф-2020».