Игроки ФК «Витебск» выйдут на поле в новой дизайнерской форме

Фото: Дарья Еремеева
Витебск
Опубликовано

Матч 4 октября они сыграют в одежде, стилизованной идеями суперматизма и пронзившей серые осенние будни ярким принтом.

Как соединить спорт и искусство и достичь прекрасного результата, знают в Витебске. Тем более, что в 2020 году представители спортивной и художественной среды отмечают сразу три юбилейные даты: 100-летие художественного объединения УНОВИС, 60-летие футбольного клуба «Витебск» и 130-летие выдающегося художника и архитектора Эль Лисицкого, входившего в состав витебского УНОВИСа.

В связи с этими событиями в рамках совместного сотрудничества Центра белорусско-еврейского культурного наследия, компании «Ничего Обычного» при поддержке Музея истории ВНХУ и ФК «Витебск» родилась идея обновления спортивной формы игроков.

В основу дизайнерской разработки Владимира Горза лег знаменитый пропагандистский плакат Эль Лисицкого «Клином красным бей белых!», впервые изданный в Витебске ровно сто лет назад.

Автором имиджевой фотосессии спортсменов стала Дарья Еремеева, обладательница премии «Лучший профессиональный европейский фотограф-2020».

Игроки ФК «Витебск» выйдут на поле в новой дизайнерской форме
Фото: Дарья Еремеева

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В день «Народной инаугурации настоящего президента» в Беларуси были задержаны около 200 граждан

Две быстрые ЭЗС станции «Белоруснефти» появятся в Витебской области до конца 2020 года

Умер председатель футбольного «Нафтана» Леонид Подлипский, у него был коронавирус

Икона Божией Матери «Призри на смирение»: кому и в чем помогает

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

искусство новости витебск
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Уходит с молотка усадьба Римского-Корсакова в Бездедовичах Витебской области
«Витебскоблимущество» объявило о начале открытого аукциона.
058
Анастасия Мацыль и «ВИК — здоровье животных». Кто ещё из витебских предпринимателей в числе лучших в Беларуси?
«Витебский курьер» знает имена всех счастливчиков и
095
Когда ты в минусе. Убыточный завод в Витебской области переходит в руки государства
То, что ОАО «Технолит Полоцк» является нерентабельным
099
Флаги в бело-красных тонах появляются в различных местах Витебска и Витебской области
На этот раз большое бело-красно-белое полотно вывесили
0110
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)