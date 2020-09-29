В агрогородке Новка установлен новый детский игровой комплекс

Фото: Витебские Вести
Витебская область
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Новый детский игровой комплекс появился в агрогородке Новка Витебского района. Детская площадка расположилась на улице Центральной, возле аллеи Знаменитых людей Витебского района.

Новая детская площадка установлена в рамках акции «Белфуд — детям». Игровое пространство оснащено современными игровыми элементами.

По словам  председателя Новкинского сельисполкома Дениса Жаворонкова, детский комплекс пустовать не будет, ведь детишек в Новке хватает – только в местной школе обучаются свыше 480 учеников, а детский садик посещают порядка 200 дошкольников.

 

 

 

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