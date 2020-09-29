Анастасия Мацыль и «ВИК — здоровье животных». Кто ещё из витебских предпринимателей в числе лучших в Беларуси?

«Витебский курьер» знает имена всех счастливчиков и поздравляет с заслуженной победой.

Подведены итоги ежегодного национального конкурса «Предприниматель года». По информации пресс-службы Совета Министров РБ, в число победителей вошли 5 представителей Витебска и Витебской области.

Город Витебск прославили индивидуальный предприниматель Анастасия Александровна Мацыль в номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» и иностранное производственное унитарное предприятие «ВИК-здоровье животных» в номинации «Эффективный бизнес в сфере производства».

Также отмечены представители Витебской области. Победителями номинаций «Успешный старт», «Стабильный успех» и «Эффективный бизнес в сфере услуг» стали соответственно частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Левол Групп», общество с ограниченной ответственностью «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций» и «СУШИ ШОП».

Напомним, что оценка деятельности предпринимателей производилась по итогам 2019 года. Жюри учитывало выручку, численность работников, сумму налогов, заработную плату и ряд других показателей.