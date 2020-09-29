Когда ты в минусе. Убыточный завод в Витебской области переходит в руки государства

Фото из открытых источников
Витебская область
Опубликовано

То, что ОАО «Технолит Полоцк» является нерентабельным на протяжении последних лет и должен выйти из состава крупного холдинга «Бобруйскагромаш», стало известно еще в начале года. Кстати, на официальном заводском сайте до сих пор приводится информация о выпуске заводом высококачественной металлопродукции, которая пользуется спросом, как у отечественных, так и иностранных потребителей.

«Витебскому курьеру» удалось узнать, что с сегодняшнего дня в ситуации с бывшим крупным участником промышленного рынка появились новые вводные. Согласно информации государственного правового портала, Министерство промышленности РБ запускает механизм по отчуждению активов предприятия в пользу государства. Речь идет о безвозмездной передаче 2 478 063 акций номинальной стоимостью 1,05 рубля. Общая сумма – около миллиона долларов США. Дело решенное, процедура продлится до конца этого года.

Напомним, в 2019 году ОАО «Технолит Полоцк» ушло в минус на 801 тыс. рублей.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В день «Народной инаугурации настоящего президента» в Беларуси были задержаны около 200 граждан

Две быстрые ЭЗС станции «Белоруснефти» появятся в Витебской области до конца 2020 года

Умер председатель футбольного «Нафтана» Леонид Подлипский, у него был коронавирус

Икона Божией Матери «Призри на смирение»: кому и в чем помогает

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

Витебская область экономика
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В агрогородке Новка установлен новый детский игровой комплекс
Новый детский игровой комплекс появился в агрогородке
037
Анастасия Мацыль и «ВИК — здоровье животных». Кто ещё из витебских предпринимателей в числе лучших в Беларуси?
«Витебский курьер» знает имена всех счастливчиков и
063
Флаги в бело-красных тонах появляются в различных местах Витебска и Витебской области
На этот раз большое бело-красно-белое полотно вывесили
081
Две быстрые ЭЗС станции «Белоруснефти» появятся в Витебской области до конца 2020 года
«Белоруснефть» до конца года увеличит количество
0124
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)