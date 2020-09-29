Когда ты в минусе. Убыточный завод в Витебской области переходит в руки государства

То, что ОАО «Технолит Полоцк» является нерентабельным на протяжении последних лет и должен выйти из состава крупного холдинга «Бобруйскагромаш», стало известно еще в начале года. Кстати, на официальном заводском сайте до сих пор приводится информация о выпуске заводом высококачественной металлопродукции, которая пользуется спросом, как у отечественных, так и иностранных потребителей.

«Витебскому курьеру» удалось узнать, что с сегодняшнего дня в ситуации с бывшим крупным участником промышленного рынка появились новые вводные. Согласно информации государственного правового портала, Министерство промышленности РБ запускает механизм по отчуждению активов предприятия в пользу государства. Речь идет о безвозмездной передаче 2 478 063 акций номинальной стоимостью 1,05 рубля. Общая сумма – около миллиона долларов США. Дело решенное, процедура продлится до конца этого года.

Напомним, в 2019 году ОАО «Технолит Полоцк» ушло в минус на 801 тыс. рублей.