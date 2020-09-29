Макрон пообещал помощь в посредничестве для решения кризиса в Беларуси

Фото: runews24.ru
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Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил о готовности европейцев помочь в посредничестве для решения кризиса в Беларуси.

«Мы как европейцы сделаем все возможное, чтобы помочь с посредничеством», — заявил он журналистам после встречи с Тихановской.

Макрон отметил, что в переговорах могла бы участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Мы будем действовать», — приводит слова Макрона swissinfo.ch.

«Я очень уважаю и ценю ее вовлеченность. Мы как европейцы сделаем, что можем, чтобы помочь и посредничать, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ для достижения прогресса», — сказал лидер Франции.

«У нас была очень хорошая дискуссия, однако сейчас мы должны быть прагматичными и поддержать белорусских людей. Мы сделаем возможное, поверьте», — сказал он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Литвы Гитанас Науседа выступили за скорейшее введение санкций ЕС против Беларуси.

Встреча Тихановской и Макрона прошла в Литве.

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