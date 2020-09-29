Литва и Франция попросили ЕС скорее ввести санкции против белорусских чиновников

Фото: sputnik.by
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Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Литвы Гитанас Науседа выступили за скорейшее введение санкций ЕС против Беларуси.

«Европейский Союз не может терять время и должен сделать все, чтобы санкции были обсуждены, согласованы и подтверждены на следующем саммите ЕС», — заявил Науседа от имени обоих политических лидеров.

Науседа во время встречи с Макроном заявил, что Европейский Союз и все государства, которые «отстаивают ценности демократии», должны посылать белорусским властям четкие сигналы, вводя санкции и настаивая на проведении новых выборов в республике, сообщает информагентство Литвы ELTA.

Макрон, в свою очередь, заверил, что поддерживает весь народ Беларуси и подчеркнул, что Лукашенко не является избранным президентом республики.

«Белорусские власти должны положить конец произвольным задержаниям и принудительным высылкам членов Координационного совета», — считает лидер Франции.

Президент Франции Макрон также заявил, что Лукашенко должен покинуть пост президента.

«То, что происходит в Беларуси, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Ясно, что Лукашенко должен уйти», — сказал президент Франции.

Между тем, Лукашенко посоветовал лидеру Франции покинуть свой пост в ответ на протесты «желтых жилетов» в его стране.

«Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», — заявил Лукашенко.

 

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