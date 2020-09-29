Две быстрые ЭЗС станции «Белоруснефти» появятся в Витебской области до конца 2020 года

Фото: brestcity
Витебская область
Опубликовано

«Белоруснефть» до конца года увеличит количество электрозаправочных станций Malanka до более чем 400. При этом,  упор сделан именно на развитие быстрых ЭЗС. Их установка на крупных автомобильных трассах позволит водителям экономить время и пополнять необходимый запас энергии своего электрокара за считанные минуты, передает БелТА.

По словам заместителя генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрея Котика, не смотря на то, что больше всего электрозаправочных станций в Минске — 171. В 2020 году в столице запланирована установка еще 110 быстрых станций. Большинство из них будут расположены в центре города, вблизи торговых, развлекательных и культурно-спортивных сооружений. Но в спальных районах столицы водители электрокаров также имеют возможность зарядки.

Что касается количества электрозаправочных станций в областных городах, то здесь лидирует Брест и Брестская область. Там на этот год запланировано установить 15 электрозарядных станций. К концу года их количество в Брестской области вырастет до 34. На втором месте — Гродненская область, там в этом году планируется установить 11 ЭЗС. До конца года общее количество станций составит 27 штук.

До конца года Malanka планирует установить еще быстрые ЭЗС во всех областях страны: в Витебской – 2 станции, Гомельской – 10 ЭЗС, Могилевской — 1 ЭЗС, Минской – 7.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В день «Народной инаугурации настоящего президента» в Беларуси были задержаны около 200 граждан

Две быстрые ЭЗС станции «Белоруснефти» появятся в Витебской области до конца 2020 года

Умер председатель футбольного «Нафтана» Леонид Подлипский, у него был коронавирус

Икона Божией Матери «Призри на смирение»: кому и в чем помогает

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

Витебская область ЭЗС
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Для незрячих Витебской области закуплено более 280 гаджетов с синтезатором речи
В Витебской области в этом году закупили более 280
0142
Назван лучший оператор автозаправочных станций в Витебской области
На базе РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»
0163
Золотые часы от Президента. Рассмотрим внимательно подарок губернатору Витебской области
Во время фестиваля «Дожинки-2020» Витебская область
0220
В Верхнедвинском районе снова загорелся комбайн – это уже третий подобный случай с начала осени
В Верхнедвинском районе во время сельскохозяйственных
0206
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)