Две быстрые ЭЗС станции «Белоруснефти» появятся в Витебской области до конца 2020 года

«Белоруснефть» до конца года увеличит количество электрозаправочных станций Malanka до более чем 400. При этом, упор сделан именно на развитие быстрых ЭЗС. Их установка на крупных автомобильных трассах позволит водителям экономить время и пополнять необходимый запас энергии своего электрокара за считанные минуты, передает БелТА.

По словам заместителя генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрея Котика, не смотря на то, что больше всего электрозаправочных станций в Минске — 171. В 2020 году в столице запланирована установка еще 110 быстрых станций. Большинство из них будут расположены в центре города, вблизи торговых, развлекательных и культурно-спортивных сооружений. Но в спальных районах столицы водители электрокаров также имеют возможность зарядки.

Что касается количества электрозаправочных станций в областных городах, то здесь лидирует Брест и Брестская область. Там на этот год запланировано установить 15 электрозарядных станций. К концу года их количество в Брестской области вырастет до 34. На втором месте — Гродненская область, там в этом году планируется установить 11 ЭЗС. До конца года общее количество станций составит 27 штук.

До конца года Malanka планирует установить еще быстрые ЭЗС во всех областях страны: в Витебской – 2 станции, Гомельской – 10 ЭЗС, Могилевской — 1 ЭЗС, Минской – 7.