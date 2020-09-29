Беларусь предлагает Омской области России развивать сотрудничество в машиностроении

Фото: БелТА
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Беларусь заинтересована в расширении кооперационных связей с Омской областью России. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым 28 сентября, сообщает пресс-служба правительства.

По словам белорусского премьер-министра, стороны могут развивать сотрудничество в сфере машиностроения.

«Здесь обязательно надо прибавлять, тем более что уже есть хороший опыт не только товарообменных операций, но и более продвинутых форм, таких как инвестирование в совместное производство. У нас есть примеры, когда на территории Омской области осуществляется производство или определенные технологические переделы белорусской продукции, такие как сборка агрегатов для комбайнов из белорусских комплектующих. В Беларуси «Омсктехуглерод» реализует инвестпроект по созданию инновационного производства различных марок технического углерода, который является основным сырьем для изготовления автошин», приводит БелТА слова Головченко.

«Гомсельмаш», «Амкодор», «Бобруйскагромаш» также заинтересованы в расширении кооперационных программ. Головченко выразил заинтересованность белорусской стороны поставлять в Омскую область сельхозтехнику.

«Мы можем закрыть практически все потребности Омской области в грузовой, дорожно-строительной, коммунальной технике, машинах и оборудовании. Мы развиваем наши машиностроительные мощности, затачиваясь под требования российского рынка», — отметил он. Возможны поставки городского транспорта — от автобусов до скоростных электропоездов «Штадлер-Минск».

Он также предложил развивать сотрудничество в аграрной сфере, укреплении продовольственной безопасности, включая поставку готовых продуктов питания, в создании молочно-товарных комплексов, птицеферм, обустройстве сельских населенных пунктов с участием белорусских специалистов. Белорусская сторона готова активизировать сотрудничество в строительной сфере, включая строительство и проектирование жилья, инфраструктурных, социальных и спортивных объектов.

Александр Бурков в свою очередь предложил подготовить хотя бы трехлетнюю программу сотрудничества Беларуси и Омской области и составить план взаимодействия в различных отраслях. По его мнению, документ можно было бы подписать в нынешнем году во время визита белорусской делегации в Омскую область. Среди точек роста в будущей программе он назвал традиционное сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. Губернатор заметил, что в Омской области уже стимулируют продажу сельхозтехники белорусского производства.

Что касается производственной кооперации, в Омской области организована сборка жаток «Полесье», и руководитель региона предложил обсудить вопрос локализации этого производства.

«В этих условиях мы гарантируем увеличение объемов производства и продаж на территории Омской области, более того, для «Полесья» мы будем еще окном выхода в Казахстан, где тоже большой спрос на сельхозтехнику», — пояснил он.

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