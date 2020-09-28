Золотые часы от Президента. Рассмотрим внимательно подарок губернатору Витебской области

Фото: Сергей Серебро
Витебская область
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Во время фестиваля «Дожинки-2020» Витебская область была отмечена в том числе и за успехи в сельском хозяйстве. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев получил от имени Александра Лукашенко благодарность и красивую гербовую коробочку с надписью «Президент», а в ней – часы золотого цвета.

Золотые часы от Президента. Рассмотрим внимательно подарок губернатору Витебской области
Губернатору Шерстневу вручили золотые часы от Лукашенко. Фото: Сергей Серебро

Вполне вероятно, данный хронометр не из Швейцарии, а, что патриотично, из Беларуси, а точнее с Минского часового завода «Луч». Точнее, собранные именно там. С японским кварцевым механизмом, или же его отечественным аналогом. Конечно, такие часы не могут принимать телефонные звонки, измерять пульс или считать шаги, но зато кроме времени они определяют число и месяц, а заряда батареи должно хватить на год.

Похожие часы, скорее всего, уже не выпускают, но пока имеются в продаже. Стоят около 200 рублей. Подобную позолоченную модель «ЛуЧ» выпускал для выставки «Tibo». Содержание драгоценного металла было невелико — 0,060 граммов. Вероятно, в подаренных первому лицу Витебщины часах золота содержится больше.

Кстати, почти такие же часы от Президента, но с круглым циферблатом, продавцом из Литвы были проданы три года назад на аукционе за 82 евро. Всего было сделано 17 ставок.

Золотые часы от Президента. Рассмотрим внимательно подарок губернатору Витебской области
Лимитированная серия часов «Луч», выпущенная для выставки «Tibo». Фото forum.watch.ru

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