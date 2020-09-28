Золотые часы от Президента. Рассмотрим внимательно подарок губернатору Витебской области

Во время фестиваля «Дожинки-2020» Витебская область была отмечена в том числе и за успехи в сельском хозяйстве. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев получил от имени Александра Лукашенко благодарность и красивую гербовую коробочку с надписью «Президент», а в ней – часы золотого цвета.

Вполне вероятно, данный хронометр не из Швейцарии, а, что патриотично, из Беларуси, а точнее с Минского часового завода «Луч». Точнее, собранные именно там. С японским кварцевым механизмом, или же его отечественным аналогом. Конечно, такие часы не могут принимать телефонные звонки, измерять пульс или считать шаги, но зато кроме времени они определяют число и месяц, а заряда батареи должно хватить на год.

Похожие часы, скорее всего, уже не выпускают, но пока имеются в продаже. Стоят около 200 рублей. Подобную позолоченную модель «ЛуЧ» выпускал для выставки «Tibo». Содержание драгоценного металла было невелико — 0,060 граммов. Вероятно, в подаренных первому лицу Витебщины часах золота содержится больше.

Кстати, почти такие же часы от Президента, но с круглым циферблатом, продавцом из Литвы были проданы три года назад на аукционе за 82 евро. Всего было сделано 17 ставок.