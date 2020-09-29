На Форуме регионов предложили увеличить квоты для белорусов в российских вузах

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На VII Форуме регионов Беларуси и России предложили увеличить квоты в российских высших учебных заведениях для белорусских студентов. Такое предложение было озвучено исполнительным директором Ассоциации внешнеполитических исследований им. Громыко проректором ГАУГН Вячеславом Сутыриным, передает БелТА.

Проректор российского академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин отметил, что с 2013 года число белорусских студентов в России сократилось вдвое и сегодня составляет около 11 тысяч человек.

При этом больше половины – 5,6 тысяч студентов – это заочники. За это же время число белорусских студентов в Польше с 2013 года выросло в 2,5 раза и составляет сегодня около семи тысяч человек. В одной только Польше учится белорусских студентов больше, чем очно в России.

По словам Сутырина, данная ситуация может привести к ослаблению дружественных связей между россиянами и белорусами в ближайшей перспективе, поэтому сейчас России необходимо увеличить квоты в вузах для белорусских студентов.

Напомним, что, на прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что белорусские студенты, получающие образование в Польше, при приеме на работу в Беларуси должны будут подтвердить свои компетенции.

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