Лукашенко — губернатору Псковской области: если у наших людей добрые отношения, экономика придёт

Беларусь готова развивать сотрудничество с Псковской областью не только из-за денежных интересов, но и духовной близости между людьми. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым, передает БелТА.
«Вы наши добрые соседи, поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Мы всегда будем знать, что вы добрые соседи, близкие нам люди, и мы будем с вами сотрудничать, не только исходя из каких-то денежных, меркантильных экономических интересов. Это, естественно, всегда было, есть и будет, но в отношениях с нами это не главный вопрос. Если у нас есть добрые духовные отношения, близость наших людей, которые живут по ту и эту сторону условной границы, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся душой и сердцем», — сказал Александр Лукашенко.
Белорусская сторона готова предложить Псковской области широкую линейку автомобильной техники и лифтовое оборудование, продукцию агропромышленного комплекса, свои технологии в области сельского хозяйства.
Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что Псковскую область связывают с Беларусью давние дружеские и добрососедские отношения. По его мнению, необходимо придать новый импульс развитию экономики.
«Беларусь является нашим ключевым внешнеэкономическим, внешнеторговым партнером. На долю этого партнерства приходится 35% товарооборота. Выстроено тесное взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах. В первую очередь машиностроение, транспорт, АПК. Наши предприятия активно закупают белорусскую технику: сельскохозяйственную, дорожную, пассажирские автобусы, котельное оборудование. Из-за мировой эпидемиологической ситуации в этом году у нас товарооборот снизился почти на 20%. Но тем актуальнее наш визит», — сказал губернатор.