Лукашенко — губернатору Псковской области: если у наших людей добрые отношения, экономика придёт

Беларусь готова развивать сотрудничество с Псковской областью не только из-за денежных интересов, но и духовной близости между людьми. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым, передает БелТА.

«Вы наши добрые соседи, поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Мы всегда будем знать, что вы добрые соседи, близкие нам люди, и мы будем с вами сотрудничать, не только исходя из каких-то денежных, меркантильных экономических интересов. Это, естественно, всегда было, есть и будет, но в отношениях с нами это не главный вопрос. Если у нас есть добрые духовные отношения, близость наших людей, которые живут по ту и эту сторону условной границы, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся душой и сердцем», — сказал Александр Лукашенко.

Белорусская сторона готова предложить Псковской области широкую линейку автомобильной техники и лифтовое оборудование, продукцию агропромышленного комплекса, свои технологии в области сельского хозяйства.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что Псковскую область связывают с Беларусью давние дружеские и добрососедские отношения. По его мнению, необходимо придать новый импульс развитию экономики.