Тихановская выступила за санкции против Лукашенко и его окружения

Беларусь
Опубликовано

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что поддерживает точечные и персональные санкции против сторонников главы государства Александра Лукашенко, а не отраслевые, так как они могут нанести ущерб простым людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первой».

«Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко», — заявила Тихановская.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси из-за позиции Кипра. Связано это с тем, что Кипр требует введение санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море.

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В день «Народной инаугурации настоящего президента» в Беларуси были задержаны около 200 граждан

В день «Народной инаугурации настоящего президента» в Беларуси были задержаны около 200 граждан

В Интернете опубликовали «черный список» «провластных» брендов

Умер председатель футбольного «Нафтана» Леонид Подлипский, у него был коронавирус

Икона Божией Матери «Призри на смирение»: кому и в чем помогает

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Дмитрий Гордон: «Народу Беларуси объявила войну власть Беларуси. Я отношусь к этому, как к проявлению фашизма»

Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

Лукашенко санкции Тихановская
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Беларусь предлагает наладить в России производство самосвалов БЕЛАЗ
Беларусь предложила организовать производство самосвалов
0112
Латушко: Координационный совет готов вернуться и приступить к переговорам
Бывший министр культуры и дипломат, член Координационного
0213
Мезенцев: формат заявлений стран ЕС об инаугурации — вмешательство в дела Беларуси
Формат заявлений ряда стран Евросоюза относительно
0207
Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку
Посол Беларуси в Аргентине Владимир Остапенко подал
0254
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)