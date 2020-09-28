Тихановская выступила за санкции против Лукашенко и его окружения

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская заявила, что поддерживает точечные и персональные санкции против сторонников главы государства Александра Лукашенко, а не отраслевые, так как они могут нанести ущерб простым людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первой».

«Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко», — заявила Тихановская.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Беларуси из-за позиции Кипра. Связано это с тем, что Кипр требует введение санкций против Турции из-за ее действий в Средиземном море.