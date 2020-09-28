Международный день уборки в Витебской области. Студенты приводили в порядок Юрьеву Горку.

В Беларуси первую «уборочную» кампанию в рамках мировой акции «Мир без отходов» Coca-Cola провела в 2009. Пять последних лет мероприятие проходит регулярно. К 2030 году компания планирует помочь собрать эквивалент 100% объёма упаковки продуктов, выпускаемых на рынке.

В Витебске 26 сентября очистить город от мусора вышли студенты Витебского государственного университета им. П.М. Машерова. Волонтеры убрали территорию лесопарка Юрьева горка.

Экологическая акция была подготовлена Республиканским центром экологии и краеведения в партнерстве с Coca-Cola в Беларуси. Поддержку в проведении акции оказали Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерство образования Республики Беларусь. Сотрудники организаций-партнеров также приняли участие в уборке. В этом году виды пластиковых отходов сортировали, поэтому отдельной категорией выделили ПЭТ (полиэтилентерефталат) — самый часто используемый в мире тип пластмассы.

«Я много лет руковожу волонтерским отрядом, университет ежегодно участвует в ряде экологических акций. Самое главное – это интерес и инициатива студентов, которые я наблюдаю на протяжении более 10 лет. И, конечно же, посильная помощь, которую может оказать каждый из нас в деле по охране природы», – комментирует доцент кафедры экологии и географии Витебского государственного университета им. П.М. Машерова Инна Литвенкова.

Cleanup-акция “Мы заботимся” проходила в этот день в шести городах Беларуси. Суммарно участникам удалось собрать 1,4 тонны мусора, включая более 300 кг ПЭТ — упаковок. Очищали лесопарковые и прибрежные зоны своих городов.

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В акции участвовали студенты и преподаватели из МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, ГрГУ им. Янки Купалы, МГПУ им. И.П. Шамякина, филиала БНТУ «ЖГПК», БелГУТа и ГГКИ им. Н.Ф. Соколовского.

Во время проведения уборки волонтеры собирали мусор, сортируя его по видам, чтобы в дальнейшем отходы могли поступить сразу на перерабатывающие предприятия. Мусор разделяли по четырем категориям: «Пластик и пленка», «Стекло», «ПЭТ (полиэтилентерефталат)» и «Другой мусор». Следует отметить, что пластиковые крышки собирались отдельно и были переданы участникам в социально-экологического проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки».

Целью Cleanup-акции «Мы заботимся» была не только уборка территорий, но и стремление привить участникам экологическую культуру. Накануне акции волонтеры посетили обучающий online-семинар по вопросам раздельного сбора мусора, а в процессе самого сбора применяли эти знания на практике.

«Мы поддерживаем стремление молодежи делать добрые дела, особенно участвовать в экологическом обучении и инициативах, которые способствуют сбору, сортировке и переработке отходов. В этом году, в связи с пандемией COVID-19, мы также приняли дополнительные меры, чтобы обезопасить участников республиканского Cleanup Day. Обеспечение всех волонтеров масками, помимо перчаток, головных уборов и мешков для мусора, стало обязательным условием проведения мероприятия», – отмечает Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью «Кока-Кола Бевриджиз Беларуси».

По завершении уборки участники взвесили мусорные пакеты. Чтобы определить победителей акции, организаторы ввели коэффициент сбора отходов, который рассчитывался делением массы собранного мусора на количество участников группы. Победителем Cleanup-акции «Мы заботимся» стала команда «Экосфера» Белорусского государственного университета транспорта, которая также получит специальный приз от Coca-Cola в Беларуси за самый высокий коэффициент собранных ПЭТ-упаковок.

Поражает то, что студенты не первый год убирают Юрьеву Горку, а местные жители так продолжают сваливать отходы.

Похоже, без установки видеокамер избавится от помойки в парке не получится.

Справочно:

World Cleanup Day (Всемирный день уборки) — одно из крупнейших общественных движений нашего времени. В определенный день добровольцы по всему миру собираются, чтобы избавить планету от мусора и собрать отходы на пляжах, возле рек, в лесах и на улицах. В этом году World Cleanup Day объединил волонтеров из 180 стран.