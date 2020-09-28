5000 долларов США потребовалось для обновления Доски почетных граждан Витебска

С этого года площадь Победы в г. Витебске украсила новая Доска почета, стоимостью, с учетом проведенных работ, около 155 000 рублей.

Старую, расположенную в парке Партизанской славы имени М. Шмырёва и отслужившую 13 лет, руководство города решило переделать и разместить на ней таблички с информацией о почетных гражданах Витебска.

На сайте госзакупок объявили тендер на выполнение предстоящих работ. Было необходимо разработать эскиз, изготовить таблички, 64 портрета, сделать декоративные элементы, а также 32 таблички с орнаментами, герб Витебска размером 1 кв. метр, карту Республики Беларусь и золоченые буквы для надписи «Почетные граждане Витебска».

Стоимость работ — около 5000 долларов США. Источник финансирования – городской бюджет. Обновленную Доску почетных граждан областного центра торжественно открыли во время празднования фестиваля «Дожинки-2020».