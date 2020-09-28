5000 долларов США потребовалось для обновления Доски почетных граждан Витебска

Новая Доска почетных граждан Витебска. Фото: Центр культуры Витебска
Витебск
Опубликовано

С этого года площадь Победы в г. Витебске украсила новая Доска почета, стоимостью, с учетом проведенных работ, около 155 000 рублей.

5000 долларов США потребовалось для обновления Доски почетных граждан Витебска
Новая Доска почета. Фото: Сергей Серебро

Старую, расположенную в парке Партизанской славы имени М. Шмырёва и отслужившую 13 лет, руководство города решило переделать и разместить на ней таблички с информацией о почетных гражданах Витебска.

На сайте госзакупок объявили тендер на выполнение предстоящих работ. Было необходимо разработать эскиз, изготовить таблички, 64 портрета, сделать декоративные элементы, а также 32 таблички с орнаментами, герб Витебска размером 1 кв. метр, карту Республики Беларусь и золоченые буквы для надписи «Почетные граждане Витебска».

Стоимость работ — около 5000 долларов США. Источник финансирования – городской бюджет. Обновленную Доску почетных граждан областного центра торжественно открыли во время празднования фестиваля «Дожинки-2020».

5000 долларов США потребовалось для обновления Доски почетных граждан Витебска
Так витебская Доска почета выглядела в 2007 году. Фото: Сергей Серебро

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В день «Народной инаугурации настоящего президента» в Беларуси были задержаны около 200 граждан

В день «Народной инаугурации настоящего президента» в Беларуси были задержаны около 200 граждан

В Интернете опубликовали «черный список» «провластных» брендов

Умер председатель футбольного «Нафтана» Леонид Подлипский, у него был коронавирус

Что подарить на День учителя. Топ-5 подарков по мнению родителей из Витебска

Дмитрий Гордон: «Народу Беларуси объявила войну власть Беларуси. Я отношусь к этому, как к проявлению фашизма»

Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку

10 интересных фактов про Франциска Скорину и его печатный «Псалтырь»

бюджет новости витебск общество
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Беларусь поставлена первая партия вакцины против COVID-19
Российский фонд прямых инвестиций объявил о поставке
035
Бело-красно-белое полотно взвилось над Новополоцком Витебской области
Белый с красной полосой посередине флаг был установлен
091
КГК Витебской области проведет «горячую линию» по вопросам несвоевременной выплаты зарплаты
1-2 октября Комитет государственного контроля Витебской
0122
Житель Витебска хранил дома 17,4 тыс патронов
В поле зрения сотрудников 7-го управления (по Витебской
0155
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)