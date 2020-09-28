В Верхнедвинском районе снова загорелся комбайн – это уже третий подобный случай с начала осени

В Верхнедвинском районе во время сельскохозяйственных работ в поле у деревни Сарья загорелся кормоуборочный комбайн, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о загорании кормоуборочного комбайна в Министерство по чрезвычайным ситуациям поступила 26 сентября в 15:59.

В результате инцидента в комбайне повреждены задние колеса и моторный отсек. Причина пожара устанавливается.

С начала осени это уже третий случай, когда горят комбайны. Ранее возгорания случались в Городокском и Оршанском районах.