В Верхнедвинском районе снова загорелся комбайн – это уже третий подобный случай с начала осени

Фото: grodnonews.by
Витебская область
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В Верхнедвинском районе во время сельскохозяйственных работ в поле у деревни Сарья загорелся кормоуборочный комбайн, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о загорании кормоуборочного комбайна в Министерство по чрезвычайным ситуациям поступила 26 сентября в 15:59.

В результате инцидента в комбайне повреждены задние колеса и моторный отсек. Причина пожара устанавливается.

С начала осени это уже третий случай, когда горят комбайны. Ранее возгорания случались в Городокском и Оршанском районах.

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кормоуборочный комбайн пожар
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