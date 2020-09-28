Бело-красно-белое полотно взвилось над Новополоцком Витебской области

Белый с красной полосой посередине флаг был установлен на территории нефтеперерабатывающего завода в Новополоцке 26 сентября Он возвысился над строящимися конструкциями установки замедленного коксования нефтяных остатков. Пока неизвестно, кто именно водрузил полотно, но, скорее всего, это сделали те, кто имеет доступ на территорию ОАО «Нафтан» — первенца белорусской нефтехимии.

О появлении флага впервые рассказали в группе «НОВОПОЛОЦК/ПОЛОЦК» в социальной сети «Вконтакте». Здесь же были опубликованы фотографии. Одни пользователи предположили, что это фотошоп, но другие утверждали, что факт имел место быть, а полотно просто оперативно убрали.

Кстати, появление в Новополоцке бело-красно-белого флага произошло не впервые. Ранее жители заметили подобный символ на одном из флагштоков в центре города.