В Беларусь поставлена первая партия вакцины против COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций объявил о поставке первой партии вакцины от коронавируса «Спутник V» в Беларусь. Вакцинация начнется 1 октября, сообщается в пресс-релизе фонда.

«РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования с участием 100 человек, которые получат возможность вакцинироваться от коронавируса препаратом, разработанным в НИЦ имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России», — поясняется в сообщении.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Беларусь стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Позже аналогичные клинические испытания вакцины «Спутник V» планируются в ряде других стран, включая Бразилию, Индию, Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ

Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Беларуси, выбранных в качестве исследовательских центров. Две белорусские клиники уже получили первые партии вакцины «Спутник V.

В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины «Спутник V» с участием 40 тыс. добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тыс. человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Заявки на вакцину «Спутник V», по данным РФПИ, поступили от более 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, в Бразилии — до 50 млн доз, а также Индии — 100 млн доз и Узбекистане — до 35 млн доз.