Житель Витебска хранил дома 17,4 тыс патронов

В поле зрения сотрудников 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь попали двое жителей областного центра.

По имеющейся информации братья 1956 и 1948 года рождения были причастны к незаконному обороту оружия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционерами в сарае младшего из мужчин были найдены 367 патронов и составные части от различного оружия. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Наведались оперативники и к другому подозреваемому. Арсенал, который хранился в квартире старшего из братьев, и вовсе составил 17400 малокалиберных патронов. Ими были буквально набиты шкафы и полки жилища. Помимо боеприпасов было найдено незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра.