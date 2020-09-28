Беларусь предлагает наладить в России производство самосвалов БЕЛАЗ

Беларусь предложила организовать производство самосвалов БЕЛАЗ на территории России. Такое заявление сделал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов на седьмом Форуме регионов Беларуси и России.

— Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БЕЛАЗ в России. Мы взяли это в активную проработку. Думаю, что такой проект также может быть реализован на территории России, — приводит слова Виктора Евтухова газета «Союзное вече».

В начале сентября стало известно, что Минский тракторный завод намерен в течение 2021 года создать на базе МТЗ-Татарстан центр по производству сельскохозяйственной техники для России и зарубежных стран. По словам генерального директора МТЗ Виталия Вовка, на базе МТЗ-Татарстан будут собирать трактора от 40 до 200 и от 300 до 350 лошадиных сил. Готовые машины будут продавать в РФ и странах ближнего и дальнего зарубежья. Также предприятия рассчитывает участвовать в российских программах по поддержки экспорта. Здесь же создадут центральный склад запчастей, а также филиалы в Москве и Новосибирске.