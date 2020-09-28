Витебская область будет готовить медицинских работников для Псковщины

Здоровье
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил с рабочим визитом Беларусь. Стороны обсудили сотрудничество в строительной сфере, сельском хозяйстве, медицине.

— С представителями Витебской области договорились о сотрудничестве по таким направлениям, как образование, здравоохранение, культура. Уже подписан ряд соглашений и меморандумов с высшими учебными заведениями Витебской области по подготовке медицинских кадров. Особое внимание уделили вопросам строительства школ и садиков белорусскими специалистами, также не остались без внимания вопросы по теме ЖКХ, — написал Михаил Ведерников на своей странице в «Фейсбуке», пишет газета «Союзное Вече».

Также стороны договорились о сотрудничестве специальных экономических зон «Моглино» и «Витебск». Михаил Ведерников отметил, что по некоторым направлениями и у псковичей, и у витебчан есть смежные производства.

В Минске губернатор Псковской области встретился с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.

«В ходе беседы Михаил Ведерников и Дмитрий Мезенцев обсудили возможное расширение торгово-экономического и культурного партнерства, а также активизацию интеграционных связей Псковской области и Беларуси. Республика является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров области среди стран СНГ, — отметили в пресс-службе губернатора.

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Витебск медицинские работники Псков
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