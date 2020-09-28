Глава Минэнерго России: Беларусь сможет поставлять через порты России около 4-6 млн тонн нефтепродуктов

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Министр энергетики России Александр Новак повысил прогноз по объему перенаправления поставок нефтепродуктов Беларуси из портов Литвы в Россию до 4-6 млн т, достижение соответствующих договоренностей ожидается в ближайшее время. Об этом глава Минэнерго сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», передает БелТА.

«Как известно, в нашем северо-западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга… В настоящее время идет проработка условий. Объемы могут составить от 4-6 млн т нефтепродуктов.

Ранее Москва и Минск начали прорабатывать вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию. Александр Новак ранее заявил, что Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты.

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