Рапота: Минск и Санкт-Петербург может связать скоростная магистраль

Фото: Российская газета
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Прорабатывается идея строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург ― Минск ― Варшава ― Гамбург протяженностью почти 2,5 тысяч километров. Такое заявление сделал сегодня государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По мнению Рапоты, на данный момент из Санкт-Петербурга в Минск поезд идет 13-14 часов, поэтому необходимо, как можно быстрее переходить на новый технологический уровень. По его словам, уже разработана бизнес-модель проекта, проведены консультации в четырех государствах, по территории которых он может пройти.

Сейчас проект прорабатывается на уровне правительства. Григорий Рапота отметил, что в планах также значится автострада «Меридиан», которая пройдет из Китая через Казахстан и Россию в Беларусь и далее в Европу.

 

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