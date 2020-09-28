В Толочинском районе горел частный дом

Витебская область
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В Толочинском районе Витебской области произошел пожар в частном доме. Никто не пострадал, сообщили  в УМЧС Витебской области.

Пожар случился днем 27 сентября по улице Карпиловка в деревне Воронцевичи Толочинского района. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 15-53.

На момент возникновения пожара в здании находился 50-летний сожитель хозяйки. Мужчина смог самостоятельно выбраться на улицу до прибытия спасателей.

Огонь уничтожил кровлю жилого помещения, хозяйственную пристройку и сарай.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

 

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пожар в частном доме Толочинский район
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