В Толочинском районе горел частный дом

В Толочинском районе Витебской области произошел пожар в частном доме. Никто не пострадал, сообщили в УМЧС Витебской области.

Пожар случился днем 27 сентября по улице Карпиловка в деревне Воронцевичи Толочинского района. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 15-53.

На момент возникновения пожара в здании находился 50-летний сожитель хозяйки. Мужчина смог самостоятельно выбраться на улицу до прибытия спасателей.

Огонь уничтожил кровлю жилого помещения, хозяйственную пристройку и сарай.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.