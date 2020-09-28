Латушко: Координационный совет готов вернуться и приступить к переговорам

Фото: teleskop-by.org
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Бывший министр культуры и дипломат, член Координационного совета Павел Латушко, член Координационного совета в разговоре с телеканалом «Дождь» сообщил, что представители президиума Координационного совета готовы вернуться в Беларусь и начать переговоры с администрацией Лукашенко о трансфере власти, передает Еврорадио

«Мы готовы взять на себя ответственность за управление страной в переходный период до избрания нового главы государства, — сказал Латушко. — Если будут соответствующие гарантии Европейского союза, Российской Федерации, мы незамедлительно готовы прибыть в Беларусь и приступить к переговорам».

Латушко добавляет, что Координационный совет продолжает работать, несмотря на вынужденную эмиграцию и задержание некоторых его членов. Встречи и переговоры его участников проходят через видеосвязь и мессенджеры. Политик говорит, что уже есть разработки, благодаря которым страна не окажется в хаосе после ухода Лукашенко.

Кроме того, бывший дипломат готов создать альтернативную структуру МИД Беларуси за рубежом:

«Я готов сказать министру иностранных дел, для меня никакой проблемой не является создание параллельного министерства иностранных дел за границей. Ряд дипломатов сегодня заявили о своей отставке, поэтому параллельное белорусское внешнеполитическое ведомство может быть сформировано без проблем».

В сентябре Латушко был лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла «в связи с совершением действий, порочащих государственную (дипломатическую) службу». Он был послом Беларуси в Польше, Франции, Королевстве Испания и Португальской республики.

 

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