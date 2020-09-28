В Полоцке и Новополоцке пройдут ярмарки вакансий в режиме online

Ярмарки вакансий в режиме онлайн пройдут на этой неделе в Полоцке и Новополоцке. Для участия в online-ярмарке вакансий необходимо зайти на сайт e-vacancy.by.

В Новополоцке электронная ярмарка вакансий состоится 28 сентября с 10.00 до 12.00. В ней примут участие следующие предприятия: НТКУП «Трамвайный парк», ГП «Новополоцкая управляющая компания», ОАО «Трест №16, г. Новополоцк», УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов», гостиничный комплекс «Новополоцк», филиал «Новополоцкжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «СРСУ-3 г.Новополоцк». Организации предоставят более 50 вакансий.

В Полоцком районе ярмарка вакансий в режиме онлайн пройдет 30 сентября с 10.00 до 12.00. Соискатели работы получат возможность задать нанимателю интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.Также в мероприятии планирует принять участие торговая сеть, которая готова трудоустроить семь человек.