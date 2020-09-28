КГК Витебской области проведет «горячую линию» по вопросам несвоевременной выплаты зарплаты

1-2 октября Комитет государственного контроля Витебской области проведет «горячую линию» с жителями региона. в ходе которой будут затронуты вопросы несвоевременной выплаты заработной платы, сообщили в КГК области.

Обращения будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефонам: 8 (0212) 37-61-91, 8 (0212) 37-61-94 и 8 (0212) 37-61-53.

При этом, поступающие звонки с жалобами граждан будут рассматриваться совместно с местными органами власти. Это позволит более оперативно и качественно решить проблему, а также выявить организации, допустившие несвоевременные расчеты по зарплате и скрывшие такие факты.