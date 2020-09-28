Подросток воровал зеркала с припаркованных автомобилей в Полоцке

В Беларуси участились случаи краж зеркал с припаркованных авто. Так, в полоцком микрорайоне Аэродром подросток-хулиган воровал зеркала с припаркованных автомобилей, чтобы их продать, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Подросток из Полоцка, посмотрев в интернете пару роликов о том, как снимать зеркала с припаркованных автомобилей, устроил утренний рейд по району Аэродром. Однако, вскоре хозяин одного из автомобилей обнаружил пропажу зеркал и заметил гуляющего по двору подростка с приятелем. До момента задержания злоумышленник успел снять зеркала с нескольких машин BMW и Mersedes.

По словам представителя УВД Витебского облисполкома, задержанные подростки в ходе беседы признались в содеянном и добровольно отдали похищенное имущество. На данный момент правоохранители проводят проверку в отношении подозреваемого. Также устанавливается и степень причастности к содеянному его 13-летнего приятеля.