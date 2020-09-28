В Витебске спасатели провели демонстрационные учения

Фестиваль начался с возложения венков и цветов к монументу воинам-освободителям. Затем в акватории Западной Двины состоялось яркое водное шоу от МЧС, в котором участвовало пять вертолетов, гидроциклы, специальные моторные лодки, пожарные машины. На пл. Победы действовала выставка импортной и отечественной сельскохозяйственной техники, в том числе агрегаты, выпускаемые предприятиями Витебщины.

На акватории реки Западная Двина от Кировского моста до моста Блохина был осуществлен полет колоны воздушных судов МЧС, парад плавательных средств: гидроцикл, моторные лодки, аэролодка «Пиранья-4». Также зрителям спасатели впервые продемонстрировали тушение горящей баржи и спасение двух человек, спрыгнувших с нее. Два водолаза-спасателя с вертолета Ми-8 с помощью альпинистского снаряжения выполнили десантирование беспосадочным способом, закрепили пострадавших на канате и эвакуировали их с реки.