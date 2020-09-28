В Витебске спасатели провели демонстрационные учения

Бурю ярких эмоций вызвало неожиданное появление на реке флайбордиста, который красиво осуществил демонстрацию практических возможностей управления флайбордом и спасения тонущей девушки.
Спасатели наглядно и профессионально провели аварийно-спасательные работы по ликвидации ДТП с участием грузового автомобиля, перевозящего химическое вещество, спасли горящего человека.
Порадовали витебчан и гостей Витебска парашютисты, которые произвели прыжки с вертолета Ми-8 и десантировали с национальным флагом Республики Беларусь и флагом Министерства по чрезвычайным ситуациям и дымовыми ракетами.
Финишной точкой мероприятия от спасателей стало водное шоу в цветовой гамме государственной символики Республики Беларусь.