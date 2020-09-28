В Витебске спасатели провели демонстрационные учения

Фото: МЧС
Общество
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26 сентября в рамках областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2020» в Витебске на акватории реки Западная Двина от Кировского моста до моста Блохина прошли показательные демонстрационные учения МЧС. Чуть ранее начальник областного управления МЧС Сергей Мелешкин, принял участие в возложении цветов к вечному огню мемориального комплекса на площади Победы областного центра.

Фестиваль начался с возложения венков и цветов к монументу воинам-освободителям. Затем в акватории Западной Двины состоялось яркое водное шоу от МЧС, в котором участвовало пять вертолетов, гидроциклы, специальные моторные лодки, пожарные машины. На пл. Победы действовала выставка импортной и отечественной сельскохозяйственной техники, в том числе агрегаты, выпускаемые предприятиями Витебщины.

В Витебске спасатели провели демонстрационные учения
Фото: МЧС

В Витебске спасатели провели демонстрационные ученияНа акватории реки Западная Двина от Кировского моста до моста Блохина был осуществлен полет колоны воздушных судов МЧС, парад плавательных средств: гидроцикл, моторные лодки, аэролодка «Пиранья-4». Также зрителям спасатели впервые продемонстрировали тушение горящей баржи и спасение двух человек, спрыгнувших с нее. Два водолаза-спасателя с вертолета Ми-8 с помощью альпинистского снаряжения выполнили десантирование беспосадочным способом, закрепили пострадавших на канате и эвакуировали их с реки.

В Витебске спасатели провели демонстрационные учения
Фото: МЧС

Бурю ярких эмоций вызвало неожиданное появление на реке флайбордиста, который красиво осуществил демонстрацию практических возможностей управления флайбордом и спасения тонущей девушки.

Спасатели наглядно и профессионально провели аварийно-спасательные работы по ликвидации ДТП с участием грузового автомобиля, перевозящего химическое вещество, спасли горящего человека.

Порадовали витебчан и гостей Витебска парашютисты, которые произвели прыжки с вертолета Ми-8 и десантировали с национальным флагом Республики Беларусь и флагом Министерства по чрезвычайным ситуациям и дымовыми ракетами.

Финишной точкой мероприятия от спасателей стало водное шоу в цветовой гамме государственной символики Республики Беларусь.

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водное шоу Западная Двина МЧС
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