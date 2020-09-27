В день «Народной инаугурации настоящего президента» в Беларуси были задержаны около 200 граждан

Власть
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Сегодня в Беларуси прошла мирная акция под названием «Народная инаугурация настоящего президента Светланы Тихановской«. В Минске прошло торжественное шествие, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Акция стала своего рода ответом народа на тайную инаугурацию, которую 23 сентября провел для своих Александр Лукашенко.

Власть ответила массовыми задержаниями. Так, в Витебске, Могилеве, Гомеле, Гродно, Солигорске, Жодино и Минске было задержано более 200 беларусов, сообщает МВД.

Примечательно, что в столице силовики не производили разгон 100-тысячного шествия. Задерживали одиноких прохожих в разных частях города.

Отметим, что задержания также произошли в Витебске, где акции протеста сегодня не было.

В Гомеле и Могилеве силовики применили против демонстрантов спецсредства, включая слезоточивый газ.

Как протестовали в Витебске в день инаугурации Лукашенко

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