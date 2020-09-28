Мезенцев: формат заявлений стран ЕС об инаугурации — вмешательство в дела Беларуси

Формат заявлений ряда стран Евросоюза относительно инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко – пример нарушения практики партнерских отношений и вмешательства во внутренние дела страны, считает посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Формат тех заявлений, которые прозвучали из ряда столиц европейских государств, в том числе из столицы Евросоюза, на мой взгляд, это пример недобросовестного отношения, нарушения практики партнерских отношений и безусловного вмешательства во внутренние дела страны, попытка давать те оценки, которые суверенное государство не заслуживает», — сказал Мезенцев в интервью телеканалу СТВ, вышедшем в эфир в воскресенье.

Он напомнил что есть «писаные и неписаные» правила поведения для посла любой страны.

«Есть Венская конвенция, но есть и то, что называется «на кончиках пальцев». Веди себя так, чтобы не заступать за определенную черту, чтобы не вмешиваться во внутренние дела независимого и суверенного государства», — приводит слова посла агенство «Интерфакс-Запад».

Он также выразил надежду, что его коллеги «это слышат, понимают», и «будут поступать более выверено и спокойно, вне зависимости от того, какие команды будут даваться им из их столиц».

Напомним, что 23 сентября во Дворце Независимости прошла «тайная» инаугурация Александра Лукашенко.

Позже руководство нескольких европейских стран не признало легитимность Александра Лукашенко и сделало заявление по случаю его инаугурации.

При этом в Министерстве юстиции Беларуси сообщили, что церемония инаугурации президента прошла без нарушений и в полном соответствии закону. А в МИДе заявили, что попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств.