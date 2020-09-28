Какая погода ожидается в Беларуси на следующей неделе?

Общество
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Бабье лето закончилось. На следующей неделе в Беларуси ожидается похолодание, сообщили в Белгидромете.

В понедельник погодные условия будет определять атмосферный фронт с юго-запада Европы. Двигаясь через нашу страну, он принесет облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов – непродолжительные дожди. Ветер западный умеренный. Ночью +7…+14°С, а днем +13…+20°С.

Далее атмосферными процессами начнет управлять активный южный циклон, который будет медленно смещаться вдоль наших южных границ. Ожидается сырая и ветреная погода. Облачно с небольшими прояснениями. Практически повсеместно пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. Ветер западной четверти, порывистый. Ночью +7…+14°С, днем во вторник +13…+20°С, а по юго-востоку до +22°С. В среду станет прохладнее – до +11…+18°С, сообщает ont.by.

В четверг и пятницу будет облачно с прояснениями. Временами ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ночью и утром +7…+14°С, днем от +13°С по северу до +18°С по юго-востоку.

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погода в Беларуси
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