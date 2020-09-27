Дмитрий Гордон: «Народу Беларуси объявила войну власть Беларуси. Я отношусь к этому, как к проявлению фашизма»

Известный украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что беларускому народу власть объявила войну. Он считает, что видит в этом проявление фашизма.
Напомним, что перед выборами президента Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью Дмитрию Гордону, где заявил, что готов покинуть пост президента, если граждане его не выберут.
«Я встречался с Лукашенко, с человеком, который пользовался огромной поддержкой украинцев. Он был первым в списке заграничных руководителей, которым симпатизируют украинцы, 60% были за него, Меркель шла за ним. Передо мной был обаятельнейший человек, который поддерживал Украину, он милый в общении был, приятный, с юмором бесподобным, прекрасно шутил… Мне в голову не могло прийти, что с беларусами будут творить то, что творили фашисты. Люди пошли на мирный протест, ни у кого не было оружия… Их хватали, избивали, насиловали… Народу Беларуси объявила войну власть Беларуси. Я отношусь к этому, как к проявлению фашизма» — заявил Дмитрий Гордон.