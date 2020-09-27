Дмитрий Гордон: «Народу Беларуси объявила войну власть Беларуси. Я отношусь к этому, как к проявлению фашизма»

Известный украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что беларускому народу власть объявила войну. Он считает, что видит в этом проявление фашизма.

Напомним, что перед выборами президента Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью Дмитрию Гордону, где заявил, что готов покинуть пост президента, если граждане его не выберут.