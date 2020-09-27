Лукашенко посоветовал Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами страны

Власть
Опубликовано

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявление французского коллеги Эммануэля Макрона, который считает, что Лукашенко необходимо добровольно отказаться от своего поста. Белорусский лидер посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны, передает БелТА.

По словам Лукашенко, Макрон, «следуя собственной логике», должен был бы уйти в отставку еще в 2018 году, когда во Франции начались протесты «желтых жилетов».

«Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», — заявил Лукашенко.

Также белорусский президент заявил, что во Франции «периодически возникают проблемы» с движением BLM и происходят мусульманские протесты в Марселе и Лионе.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Интернете опубликовали «черный список» «провластных» брендов

В Интернете опубликовали «черный список» «провластных» брендов

В Новополоцке преподавателю ПГУ дали штраф и будут судить снова

Умер председатель футбольного «Нафтана» Леонид Подлипский, у него был коронавирус

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Дмитрий Гордон: «Народу Беларуси объявила войну власть Беларуси. Я отношусь к этому, как к проявлению фашизма»
Известный украинский журналист и политик Дмитрий Гордон
048
Четверо фигурантов «дела «Белтяжмаша» вышли на свободу
Изменена мера пресечения четверым из пяти фигурантов
0103
Макей обвинил Запад в попытке ввергнуть Беларусь в хаос
Некоторые государства из числа западных соседей Беларуси
0143
В Минске проходит масштабная акция протеста
По традиции жители Минска собирались у стелы.
0201
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)