Лукашенко посоветовал Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявление французского коллеги Эммануэля Макрона, который считает, что Лукашенко необходимо добровольно отказаться от своего поста. Белорусский лидер посоветовал президенту Франции Эмманюэлю Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заняться внутренними делами собственной страны, передает БелТА.

По словам Лукашенко, Макрон, «следуя собственной логике», должен был бы уйти в отставку еще в 2018 году, когда во Франции начались протесты «желтых жилетов».

«Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», — заявил Лукашенко.

Также белорусский президент заявил, что во Франции «периодически возникают проблемы» с движением BLM и происходят мусульманские протесты в Марселе и Лионе.