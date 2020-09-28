Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку

Посол Беларуси в Аргентине Владимир Остапенко подал в отставку. Причина — несогласие с политической ситуацией внутри Беларуси. Пока он не уволен. Об этом пишет «Наша Нива».

В первые годы независимости Астапенко был заместителем министра иностранных дел Беларуси. Поработал в посольствах Беларуси в Нидерландах и Бельгии. Потом долгое время при Александре Козулине был проректором БГУ по международной деятельности.

С 2008 по 2015 был послом Беларуси на Кубе. В 2017 назначен представителем нашей страны в Аргентине. Владеет английским, испанским и польским языками.

Ранее должности послов Беларуси по политическим убеждениям покинули Игорь Лещеня (Словакия), Павел Пустовой (Испания). Также был уволен посол Беларуси в Латвии Василий Маркович. Скорее всего, это было связано с тем, что многие сотрудники латвийского посольства осудили насилие и фальсификации выборов. Также дипломатического ранга был лишен Павел Латушко.