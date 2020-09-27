Витебские десантники приняли участие в забеге «За Беларусь»

27 сентября гвардейцы-десантники 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели забег по центральным улицам Витебска посвященный 26-летию мира, процветания и стабильности в Республике Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В забеге приняли участие более 200 десантников – это солдаты срочной службы, контрактники, офицеры.

По словам представителей пресс-службы Министерства обороны, военнослужащие пробежали около пяти километров, тем самым показав жителям и гостям города Витебска, что военнослужащие сил специальных операций Вооруженных Сил ценят и поддерживают благополучие и спокойствие в стране.

103-я Витебская воздушно-десантная бригада, прославленное соединение, в прошлом году отметила 75-летие. Сейчас подразделение входит в Силы специальных операций. Часть круглосуточно на боевом посту, а миротворческая рота за два последних года на состязаниях «Гонка патрулей» в Великобритании занимала 1-е и 2-е места.