Витебские десантники приняли участие в забеге «За Беларусь»

Фото: ОНТ
Витебск
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27 сентября гвардейцы-десантники 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели забег по центральным улицам Витебска посвященный 26-летию мира, процветания и стабильности в Республике Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В забеге приняли участие более 200 десантников – это солдаты срочной службы, контрактники, офицеры.

По словам представителей пресс-службы Министерства обороны, военнослужащие пробежали около пяти километров, тем самым показав жителям и гостям города Витебска, что военнослужащие сил специальных операций Вооруженных Сил ценят и поддерживают благополучие и спокойствие в стране.

103-я Витебская воздушно-десантная бригада, прославленное соединение, в прошлом году отметила 75-летие. Сейчас подразделение входит в Силы специальных операций. Часть круглосуточно на боевом посту, а миротворческая рота за два последних года на состязаниях «Гонка патрулей» в Великобритании занимала 1-е и 2-е места. 

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