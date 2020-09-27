Четверо фигурантов «дела «Белтяжмаша» вышли на свободу

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Изменена мера пресечения четверым из пяти фигурантов «дело «Белтяжмаша». Под стражей остался глава девелоперской компании Игорь Онищенко. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник.

«Четверо человек вышли на свободу под подписку [о невыезде и надлежащем поведении]. Под стражей пока остался Игорь Львович [Онищенко]», — сказал собеседник.

Напомним, утром 16 сентября представители правоохранительных органов пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. У членов семьи Онищенко прошли обыски и по месту жительства. Вечером того же дня появилась информация, что владельцы и два топ-менеджера группы компаний «Белтяжмаш» задержаны.

Департамент финансовых расследований КГК подозревает руководство «Белтяжмаша» в уклонении от уплаты налогов на сумму более 6 млн рублей. Силовикам не понравилось, как девелопер воспользовался упрощенной системой налогообложения.

Задержание руководителей «Белтяжмаша» произошло спустя неделю после того, спецслужбы опечатали помещение штаба Виктора Бабарико. Команда бывшего руководителя Белгазпромбанка, который в мае объявил о своих президентских амбициях, снимала офис в здании по ул. В. Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду «Белтяжмаш». Позже там располагался и Координационный совет.

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