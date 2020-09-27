Умер председатель футбольного «Нафтана» Леонид Подлипский, у него был коронавирус

Леонид Подлипский (слева). Фото: pressball.by
Главное
Опубликовано

Ппредседатель «Нафтана» Леонид Подлипский, у которого была  выявлена коронавирусная инфекция, скончался на На 74-м году жизни

Напомним, что тревожная новость, о том, что коронавирусная инфекция диагностирована у игроков и руководства новополоцкого футбольного клуба «Нафтан» появилась 24 сентября. Сообщалось, что, 73-летний председатель клуба Леонид Данилович Подлипский госпитализирован и не может дышать самостоятельно, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Положительные результаты тестов на COVID-19 оказались ещё у двух футболистов «Нафтана».

Редакция «Витебского Курьера» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Леонида Подлипского!

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

 

Воздвижение Креста Господня: что можно, а что нельзя

Можно ли заниматься сексом в пост? Комментарий священнослужителя

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

коронавирус Леонид Подлипский
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Макей обвинил Запад в попытке ввергнуть Беларусь в хаос
Некоторые государства из числа западных соседей Беларуси
071
В Минске проходит масштабная акция протеста
По традиции жители Минска собирались у стелы.
0119
МВД: 26 сентября задержаны 150 человек
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях
090
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию
Кабинет министров Армении ввел военное положение в
0131
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)