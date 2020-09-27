Умер председатель футбольного «Нафтана» Леонид Подлипский, у него был коронавирус

Ппредседатель «Нафтана» Леонид Подлипский, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, скончался на На 74-м году жизни

Напомним, что тревожная новость, о том, что коронавирусная инфекция диагностирована у игроков и руководства новополоцкого футбольного клуба «Нафтан» появилась 24 сентября. Сообщалось, что, 73-летний председатель клуба Леонид Данилович Подлипский госпитализирован и не может дышать самостоятельно, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Положительные результаты тестов на COVID-19 оказались ещё у двух футболистов «Нафтана».

Редакция «Витебского Курьера» выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Леонида Подлипского!