В Новополоцке преподавателю ПГУ дали штраф и будут судить снова

Общество
Опубликовано

По информации УВД Витебского облисполкома, 24 сентября в Новополоцке был задержан старший преподаватель кафедры архитектуры и руководитель отдела дизайна и управления брендом Полоцкого госуниверситета Андрей Вериго. Его обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 АК РБ). В милицию его забрали прямо с работы.

По словам его коллег, 25 сентября в Новополоцком ГОВД Вериго оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей). И сразу же снова задержали — по еще одному административному правонарушению.

До решения суда Андрей Вериго будет находится в центре изоляции правонарушителей. Ожидается, что очередной суд пройдет 28 сентября.

 

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

В Интернете опубликовали «черный список» «провластных» брендов

В Интернете опубликовали «черный список» «провластных» брендов

В Новополоцке преподавателю ПГУ дали штраф и будут судить снова

Умер председатель футбольного «Нафтана» Леонид Подлипский, у него был коронавирус

административный арест Андрей Вериго новополоцк штраф
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Витебские десантники приняли участие в забеге «За Беларусь»
27 сентября гвардейцы-десантники 103-й Витебской отдельной
0129
Молодая девушка на мотоцикле попала в ДТП в Новополоцке
В Новополоцке молодая девушка на мотоцикле столкнулась
0110
МВД: 26 сентября задержаны 150 человек
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях
0135
В Интернете опубликовали «черный список» «провластных» брендов
В открытый доступ попал список белорусских брендов
0250
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)