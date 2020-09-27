В Новополоцке преподавателю ПГУ дали штраф и будут судить снова

По информации УВД Витебского облисполкома, 24 сентября в Новополоцке был задержан старший преподаватель кафедры архитектуры и руководитель отдела дизайна и управления брендом Полоцкого госуниверситета Андрей Вериго. Его обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 АК РБ). В милицию его забрали прямо с работы.

По словам его коллег, 25 сентября в Новополоцком ГОВД Вериго оштрафовали на 20 базовых величин (540 рублей). И сразу же снова задержали — по еще одному административному правонарушению.



До решения суда Андрей Вериго будет находится в центре изоляции правонарушителей. Ожидается, что очередной суд пройдет 28 сентября.