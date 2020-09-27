Макей обвинил Запад в попытке ввергнуть Беларусь в хаос

Некоторые государства из числа западных соседей Беларуси пытаются ввергнуть республику в хаос, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя. Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад», – приводит слова Макея деловая газета «Взгляд».

Глава МИД Беларуси призвал зарубежные страны «проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность».

Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех, – заявил белорусский министр. – Это мы уже проходили в прошлом». «Будущее Республики Беларусь будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны. Решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране», – заключил Макей.

Накануне стало известно, что белорусская оппозиция собралась провести «народную инаугурацию» экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

Напомним, в среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Позже руководство нескольких европейских стран также не признали легитимность Александра Лукашенко и сделало заявление по случаю его инаугурации.

При этом в Министерстве юстиции Беларуси сообщили, что церемония инаугурации президента прошла без нарушений и в полном соответствии закону. А в МИДе заявили, что попытки некоторых стран Запада поставить под сомнение легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко, 23 сентября вступившего в должность главы государства, не отражают мнения большинства государств.