МВД: 26 сентября задержаны 150 человек

Беларусь
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За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 26 сентября задержаны 150 человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 116, добавила пресс-секретарь, передает БелТА.

Общее количество участников десяти протестных акций, которые прошли на территории шести населенных пунктов страны, составило около 300 человек.

«Очаги социальной напряженности в регионах практически отсутствовали. В Минске в течение дня немногочисленные группы граждан концентрировались в различных местах города», — отметила Ольга Чемоданова.

Самым массовым был так называемый женский марш. В 14.00 его участники собрались на улице Кульман, откуда проследовали к проспекту Независимости. Затем некоторые из них прошли в направлении площади Победы, где в 16.10 разошлись. В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек.

В МВД также сообщили, что сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милиция будет принимать меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро.

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