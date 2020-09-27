Воздвижение Креста Господня: что можно, а что нельзя

27 сентября православные верующие отмечают один из самых почитаемых праздников – Воздвижение Креста Господня. Установлено празднование еще в 326 году.

Согласно легенде, царица Елена неподалеку от горы Голгофы нашла крест, на котором был распят Иисус Христос. А дело было так: император Византии Константин увидел в небе божье знамение – крест и послал свою мать Елену на его поиски. Во время раскопок царица смогла отыскать не только Крест, но четыре гвоздя, которыми было прибито тело Иисуса, а также гроб Господень и табличку «Иисус Назорей, Царь Иудейский».

Интересно, что в той местности было найдено три креста. Чтобы определить, на каком из них был распят Иисус, архиепископ Макарий по очереди прикладывал кресты к телу больной женщины. От третьего креста больная чудесным образом исцелилась, а покойник, которого в тот момент проносили мимо хоронить, ожил.

По распоряжению императора Константина в Иерусалиме был построен храм в честь Воскресения Христова (более известен как храм Гроба Господня). Он был освящен 13 сентября 335 года.

Воздвижение Креста Господня: что можно делать

1. Отправляться на службы в храм, в том числе и на праздничное богослужение накануне праздника – бдение.

2. После посещения церкви нужно окропить углы дома святой водой и прочесть молитву, чтобы защитить свое жилище от нечисти.

3. Смотреть на небо, и, если увидеть отлетающих птиц, то загадать желание. Оно обязательно исполнится.

4. Печь пирожки с капустой.

5. Ставить кресты и колокола на верхушки новых храмов.

6. Закрывать все двери в доме, чтобы не заползли змеи, которые ищут теплое местечко на зиму.

Крестовоздвижение: что делать нельзя

1. Есть мясные и молочные продукты. Необходимо соблюдать пост, тогда верующему будут прощены семь грехов.

2. Начинать любые новые дела, удача в этот день сопутствовать не будет.

3. Отправляться в лес. Считается, что 27 сентября в последний раз выходят погреться на солнышке змеи, а леший пересчитывает лесных зверей и может напугать человека.

4. Жениться в этот день также нежелательно.

5. Одалживать кому-то деньги или продукты или наоборот брать взаймы.

6. Ругаться с близкими людьми и желать кому-то зла. Все вернется сторицей.