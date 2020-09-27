Президент Франции Макрон заявил, что Лукашенко должен покинуть пост президента

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche, что Александр Лукашенко должен покинуть президентский пост.

«То, что происходит в Беларуси, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Ясно, что Лукашенко должен уйти», — сказал президент Франции.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что впечатлен мужеством протестующих в Белоруссии. Они, по мнению президента, понимают риск, на который идут, выходя на демонстрации по выходным. Женщины, которые устраивают акции каждую субботу, вызывают уважение, добавил Макрон.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.

Власти жестоко подавляют мирные митинги недовольных итогами голосования. В ходе разгона митингов и шествий применяли светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ, водометы. Силовики убили несколько человек. Тысячи белорусов получили травмы различной степени тяжести. Были задержаны более 10 тыс человек. Против задержанных применялись пытки.

Акции по всей в стране проходят уже второй месяц, как в будние дни, так и в выходные.

Двадцать третьего сентября в резиденции Лукашенко была проведена тайная процедура инаугурации, что спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.