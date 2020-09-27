Хакеры взломали два белорусских госканала и запустили на них видео протестов

Фото: Эхо Киева
Политика
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Вечером 26 сентября сайты белорусских государственных каналов «Беларусь 1» и ОНТ атаковали хакеры. Некоторое время в онлайн-трансляции шли видео протестов, передает TJ. Ответственность за взлом взяла на себя группировка «Кибер-партизаны».

Чуть позже сайт tvr.by перестал открываться, а на ОНТ стало недоступным онлайн-вещание. Трансляция новостей по ТВ не прерывалась.

Пресс-секретарь ОНТ Ирина Ромбальская подтвердила факт взлома, но больше ничего комментировать не стала до окончания внутреннего расследования.

 

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