Хакеры взломали два белорусских госканала и запустили на них видео протестов

Вечером 26 сентября сайты белорусских государственных каналов «Беларусь 1» и ОНТ атаковали хакеры. Некоторое время в онлайн-трансляции шли видео протестов, передает TJ. Ответственность за взлом взяла на себя группировка «Кибер-партизаны».

Чуть позже сайт tvr.by перестал открываться, а на ОНТ стало недоступным онлайн-вещание. Трансляция новостей по ТВ не прерывалась.