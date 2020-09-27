Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»

Нынешние областные «Дажынкі» на Витебщине необычные: проходят не в очередном райцентре, а в самом Витебске. Разрыв шаблона. Но Витебск встретил праздник в лучших «дажыначных» традициях: в городе навели лоск, сдали несколько крупных строек. По центральной улице прошло шествие хлеборобов, а чествовали их на главной сцене «Славянского базара» — в Летнем амфитеатре, передает TUT.by.



Участники «Дажынак» из 21 района области приехали в Витебск утром в субботу — на 65 автобусах. Вначале для них провели экскурсию по городу. Потом у сельчан было свободное время — можно было погулять, себя показать, на других посмотреть.

Часть площади Победы заставили сельскохозяйственной техникой: комбайнами, сеялками, боронами, косилками, культиваторами и т. д. И в витебских соцсетях сегодня сотни селфи на фоне комбайнов.

В 12.30 лучшие аграрии Придвинья выстроились в длинную колонну и прошли от площади Победы до Летнего амфитеатра.

Каждый регион нес свою символику и старался как-то отличиться от соседей. Многим запомнилась женщина в костюме скатерти-самобранки: на ней лежали бутафорские окорок, рыба и колбаса.

На всем протяжении шествия — по обе стороны улицы Ленина — стояли жители Витебска. Они приветствовали сельчан.

Через час в амфитеатре началась торжественная церемония вручения премий лучшим аграриям области.

Прозвучал гимн. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко зачитал приветствие Александра Лукашенко.

Губернатор Николай Шерстнев получил от президента благодарность «за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса».

Глава области сообщил, что в Витебской области в этом году намолотили 1 млн 77 тысяч тонн зерна при средней урожайности 31,1 ц/га. При этом четвертая часть урожая приходится на Оршанский и Витебский районы.

По словам Шерстнева, более 60% урожая зерновых в регионе — 622 тысячи тонн — собрали агропромышленные объединения.

— Витебщина первая среди других регионов выполнила госзаказ по поставке продовольственного зерна, — гордится губернатор.

Лучшие аграрии получили денежные премии, некоторым сельхозпредприятиям подарили новую технику — тракторы и автомобили.

В первый день «Дажынак» в Витебске торжественно открыли футбольный манеж возле ЦСК, обновленный после реконструкции бульвар на улице Кирова.

В парке Тысячелетия за Ледовым дворцом появилась новая аллея: деревья здесь посадили молодые семьи, победители республиканского конкурса «Властелин села».

Ну и какие «Дажынкі» без гуляний, разносолов на столе, песен и плясок! Всего этого в центре города было вдоволь.

Витебск — не первый областной город, который принял «Дажынкі». В 2019 году этот фестиваль прошел в Могилеве. К празднику усиленно готовился райцентр Глуск, но потом чиновники решили перенести «Дажынкі» в Могилев. Выяснилось, что в маленьком Глуске негде гулять.

В других областных городах — Бресте, Гомеле, Гродно — «Дажынак» не было.