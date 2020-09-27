Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»

Фото: TUT.by
Витебск
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Нынешние областные «Дажынкі» на Витебщине необычные: проходят не в очередном райцентре, а в самом Витебске. Разрыв шаблона. Но Витебск встретил праздник в лучших «дажыначных» традициях: в городе навели лоск, сдали несколько крупных строек. По центральной улице прошло шествие хлеборобов, а чествовали их на главной сцене «Славянского базара» — в Летнем амфитеатре, передает TUT.by.

Участники «Дажынак» из 21 района области приехали в Витебск утром в субботу — на 65 автобусах. Вначале для них провели экскурсию по городу. Потом у сельчан было свободное время — можно было погулять, себя показать, на других посмотреть.

Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by

Часть площади Победы заставили сельскохозяйственной техникой: комбайнами, сеялками, боронами, косилками, культиваторами и т. д. И в витебских соцсетях сегодня сотни селфи на фоне комбайнов.

Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by

В 12.30 лучшие аграрии Придвинья выстроились в длинную колонну и прошли от площади Победы до Летнего амфитеатра.

Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by
Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by
Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by
Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by
Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by
Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by

Каждый регион нес свою символику и старался как-то отличиться от соседей. Многим запомнилась женщина в костюме скатерти-самобранки: на ней лежали бутафорские окорок, рыба и колбаса.

На всем протяжении шествия — по обе стороны улицы Ленина — стояли жители Витебска. Они приветствовали сельчан.

Через час в амфитеатре началась торжественная церемония вручения премий лучшим аграриям области.

Прозвучал гимн. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко зачитал приветствие Александра Лукашенко.

Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by

Губернатор Николай Шерстнев получил от президента благодарность «за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса».

Глава области сообщил, что в Витебской области в этом году намолотили 1 млн 77 тысяч тонн зерна при средней урожайности 31,1 ц/га. При этом четвертая часть урожая приходится на Оршанский и Витебский районы.

По словам Шерстнева, более 60% урожая зерновых в регионе — 622 тысячи тонн — собрали агропромышленные объединения.

— Витебщина первая среди других регионов выполнила госзаказ по поставке продовольственного зерна, — гордится губернатор.

Лучшие аграрии получили денежные премии, некоторым сельхозпредприятиям подарили новую технику — тракторы и автомобили.

Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by

В первый день «Дажынак» в Витебске торжественно открыли футбольный манеж возле ЦСК, обновленный после реконструкции бульвар на улице Кирова.

В парке Тысячелетия за Ледовым дворцом появилась новая аллея: деревья здесь посадили молодые семьи, победители республиканского конкурса «Властелин села».

Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by
Как в Витебске прошли областные «Дажынкі»
Фото: TUT.by

Ну и какие «Дажынкі» без гуляний, разносолов на столе, песен и плясок! Всего этого в центре города было вдоволь.

Витебск — не первый областной город, который принял «Дажынкі». В 2019 году этот фестиваль прошел в Могилеве. К празднику усиленно готовился райцентр Глуск, но потом чиновники решили перенести «Дажынкі» в Могилев. Выяснилось, что в маленьком Глуске негде гулять.

В других областных городах — Бресте, Гомеле, Гродно — «Дажынак» не было.

 

 

 

 

 

 

 

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